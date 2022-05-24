Для России вступление Украины в ЕС означает окончательные похороны их имперских амбиций — Шмыгаль

У Украины есть амбициозные цели и системный план, как стать членом европейской семьи в ближайшее время, отметил премьер.
Ровно три месяца назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. За эти три месяца наш народ пережил больше испытаний, чем в предыдущие 30 лет независимости. Сегодня мы стоим перед самыми большими вызовами за всю нашу современную историю. Но стратегически Украина уже выиграла.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 мая.
"Кремлевский режим годами мечтал остановить нашу интеграцию на Запад. Для России вступление Украины в ЕС означает окончательные похороны их имперских амбиций. После полномасштабного вторжения российское руководство надеялось, что интеграция Украины в ЕС остановится. Зато мы только ускорили этот процесс. У Украины есть амбициозные цели и системный план, как стать членом европейской семьи в ближайшее время", – отметил он.
Шмыгаль подчеркнул, что правительство готово быстро провести необходимые изменения, внедрить необходимые европейские регуляции и интегрироваться в европейские проекты.
"Для этого нам не нужно ни 10, ни 15 лет. Мы доказали, что можем делать все это гораздо быстрее", – резюмировал он.
Напомним, Шмыгаль рассказал, как Украина поможет Европе отказаться от российского угля и снизить потребление газа.
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