Для России вступление Украины в ЕС означает окончательные похороны их имперских амбиций — Шмыгаль

Для России вступление Украины в ЕС означает окончательные похороны их имперских амбиций — Шмыгаль

У Украины есть амбициозные цели и системный план, как стать членом европейской семьи в ближайшее время, отметил премьер.

Ровно три месяца назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. За эти три месяца наш народ пережил больше испытаний, чем в предыдущие 30 лет независимости. Сегодня мы стоим перед самыми большими вызовами за всю нашу современную историю. Но стратегически Украина уже выиграла.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 мая.

"Кремлевский режим годами мечтал остановить нашу интеграцию на Запад. Для России вступление Украины в ЕС означает окончательные похороны их имперских амбиций. После полномасштабного вторжения российское руководство надеялось, что интеграция Украины в ЕС остановится. Зато мы только ускорили этот процесс. У Украины есть амбициозные цели и системный план, как стать членом европейской семьи в ближайшее время", – отметил он.

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Шмыгаль подчеркнул, что правительство готово быстро провести необходимые изменения, внедрить необходимые европейские регуляции и интегрироваться в европейские проекты.

"Для этого нам не нужно ни 10, ни 15 лет. Мы доказали, что можем делать все это гораздо быстрее", – резюмировал он.

Напомним, Шмыгаль рассказал, как Украина поможет Европе отказаться от российского угля и снизить потребление газа.

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