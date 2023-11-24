Для россиян самое важное, что общество раскалывается: Максим Жорин – о конфликте с Фарион

Ирина Фарион – профессиональная провокаторша, которая на сегодняшний день сделала все на руку нашему врагу.

Об этом рассказал в интервью Роману Бебеху на YouTube-канале "Бомбардир" майор ВСУ Максим Жорин, который в прошлом был командиром полка "Азов", а сейчас является заместителем командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Я считаю, что она очень профессиональный провокатор. Даже смогла меня спровоцировать на реакцию, хотя мне не очень нравится вообще уровень этой дискуссии, что я в ней появился. Я откровенно считаю, что эта дама сделала все на руку нашему врагу на сегодняшний день. Надо понимать, что для россиян вообще безразлично, у них очень круто это развито, и это надо признать... Американцы даже отдельную книгу написали, как они отследили, как россияне влияют даже на внутренние конфликты, кризисы в обществе внутри других стран. Им это удавалось делать даже в Соединенных Штатах, а у нас им это делать гораздо легче, потому что агентуры здесь гораздо больше, работать с нами гораздо легче, мы здесь рядом", – объяснил военный.

По мнению Максима Жорина, то, что сделала Фарион – это полностью игра россиян на разжигание внутри украинского общества несуществующих конфликтов.

"Я не считаю, что в Украине есть языковой конфликт. Я просто отказываюсь верить, что он есть. Я считаю, он разжигается исключительно россиянами. В армии есть люди, говорящие исключительно на русском языке. Если ты не знал, что в этой стране есть много людей, которым даже в школах не преподавали украинский язык, значит ты – слаборазвитый человек. Для россиян безразлично, кто победит – или Фарион выгнали бы из универа, или меня из армии. Для них самое важное, что общество раскалывается. Есть конфликт, в котором общество не может объединиться. Она этого достигла, результат получила", — резюмировал заместитель командира 3 ОШБр.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Третья штурмовая: предатели в штабах, топор для Редиса, провокации Фарион, зеки в армии".

Напомним, языковед и экс-депутат Ирина Фарион никак не угомонится и продолжает свои "языковые войны". Она обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову с требованием наказать командиров "Азова". По мнению Фарион, известные украинские военные майор ВСУ Максим Жорин и начальник штаба бригады "Азов", защитник Мариуполя Богдана Кротевич "позорят честь украинского офицера".

Ранее Фарион обвинила военных, в том числе бойцов "Азова", за то, что они общаются на русском языке.

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