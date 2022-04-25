"Для российских захватчиков Пасха ничего не означает", — Зеленский

Убивать детей, разрушать жизнь, покрывать циничной и тотальной ложью, сделанное против мирных городов – все, что делает Россия на территории Украины, – это точно не христианство. Это то, чему противостоял Христос.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 25 апреля сообщил, как войска РФ обстреливали украинские города во время пасхальных богослужений.

Он сообщил, что враг обстрелял Чугуев Харьковской области, убил взрослых и детей.

"Так христиане эти люди, которые продолжали и вчера обстреливать наши города и общины? Обстреляли Чугуев Харьковской области. Убивших на Пасху еще двоих детей в Донецкой области — девочек пяти и четырнадцати лет", — спросил Зеленский у мирового сообщества.

Он также отметил, что враг снова не открыл гуманитарные коридоры.

"И не христиане люди, которые в очередной раз отказались открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя. Не христиане люди, снимавшие в оккупированных районах Украины пропагандистские репортажи о раздаче якобы гуманитарных пасхальных наборов. Тем более, каждый знает, в том числе и в России, что до 24 февраля у всех украинцев во всех уголках Украины была возможность праздновать Пасху свободно в любом храме и без каких-либо "гуманитарных" наборов", — добавил президент Украины.

Зеленский сообщил о том, что российские захватчики пытаются построить в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей жестокий оккупационный режим, держат людей в заложниках, пытают людей. Которые даже в Пасху не давали людям покинуть оккупированную территорию, угрожали смертью.

России предлагалось пасхальное прекращение огня. Но православный мир увидел, что для русских захватчиков Пасха ничего не значит. Это для них просто красная дата в календаре, для которой нужны специальные слова, специальное поведение, но не то, что называется верой, и не то, что называется христианским добром.

"Русская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови. Христиане такого бы не сделали, имея возможность установить мир. Поэтому держать свечу в руках в храме еще не значит быть христианином. Есть или даже святить пасхи каждый год — этого тоже мало, чтобы быть людьми, чтобы быть христианами", – добавил президент Украины.

Зеленский выразил благодарность украинским полицейским, всем работникам Службы безопасности Украины, а также всем отвечавшим за безопасность на Пасху, за то, что вчера, 24 апреля, не допустили ни одной провокации. Всего, что российские пропагандисты анонсировали накануне.

Напомним, россияне обстреляли Кременчуг, за вечер по городу прилетели 9 ракет.

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