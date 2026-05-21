«Для семейного архива»: в Полтаве родители годами делали порно с 6-летней дочерью

В Полтаве задержали горе-родителей, которые делали порнографию с дочерью. / © Прокуратура города Киева

Реклама

В Полтаве правоохранители разоблачили супругов, которые в течение нескольких лет снимали порнографию с участием своей шестилетней дочери и совершали с ней развратные действия.

Об этом сообщает прокуратура Полтавской области.

Пользуясь доверием девочки, обнаженного ребенка родители фотографировали и снимали на видео.

Реклама

Дома в семье правоохранители изъяли компьютерную технику с поличным. Установлено, что родители начали развращать ребенка с двухлетнего возраста.

Супруги сообщены о подозрении в изготовлении детской порнографии, по предварительному сговору группой лиц, принуждении малолетней к участию в ее создании и совершении членами семьи развратных действий в отношении малолетнего лица.

Кроме того, отцу ребенка инкриминируют умышленное хранение детской порнографии без цели сбыта или распространения.

В настоящее время служба по делам детей изъяла ребенка из семьи. Девочка находится в больнице на обследовании. Подозреваемых заключили под стражу без возможности внесения залога. Горе-родителям грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Реклама

Свою вину супруги не признают. При избрании мер в суде они объяснили, что фото и видео сделаны для семейного архива.

Напомним, что на Волыни известный тренер годами насиловал детей под предлогом «массажей».

Новости партнеров