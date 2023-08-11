Для школьников, находящихся за границей, в Украине вводится новая форма обучения

Правительство вводит новую форму обучения в выбранных дистанционных школах в каждой области для украинских детей, находящихся за границей. Ученики будут изучать украинский компонент школьной программы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства в пятницу, 11 августа.

По его словам, около миллиона детей сейчас находятся за пределами Украины. Премьер-министр отметил, что правительство будет способствовать сохранению их связи с родиной и возвращению домой.

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Для этого, в частности, украинские школьники за границей будут проходить украинскую школьную программу 6-8 часов в неделю. Остальные предметы, сообщил Шмигаль, дети будут изучать в школах стран, где находятся. Эту часть обучения им зачислят автоматически.

Глава правительства отметил актуальность онлайн-образования и сообщил, что для этого в регионы направили "более 130 тысяч приборов для учеников и учителей", а в ближайшее время будет доставлено еще 40 тысяч.

Напомним, по состоянию на конец июля около 65% учебных заведений в Украине было оборудовано укрытиями.

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