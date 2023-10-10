Для строительства "империи" используются трупы и сломанные судьбы: как работает геноцидная политика России

Отказ от российской идентичности и манифестация принадлежности к украинской нации завершается для людей на ТОТ заключением, пыткой и физическим уничтожением.

Геноцид – это насильственное принуждение к отказу от самих себя, от своей идентичности и сообщества. Именно этим россияне занимаются в Украине на протяжении многих лет.

Такое мнение высказал глава Украинского института национальной памяти, кандидат философских наук Антон Дробович в колонке для "Украинской правды".

Особенность российской геноцидной политики

По словам Дробовича, если человека в малом возрасте украли и отдали на воспитание в другую группу, у него практически нет шансов узнать свое происхождение и принадлежность. Также определенную религиозную или национальную группу де-факто уничтожают, если ее представителей под страхом смерти или пыток заставляют отказаться от своей веры или национальной принадлежности, рассеивая среди другой группы.

Все это происходит с украинцами на временно оккупированных россиянами территориях с 2014 года, а особенно жестоко после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

"Московские оккупационные войска и администрации всячески поощряют коллаборацию, принудительно выдают российские паспорта и требуют от захваченного местного населения публичной лояльности. Этому активно способствуют украинские политические коллаборанты и российские агенты влияния, которые стремятся выслужиться перед "новой родиной" и часто демонстрируют россияне", – объясняет специалист.

Более того, лояльным к России "украинцам", которые готовы отказаться от своего гражданства, родины и языка, россияне дают деньги, государственные должности и публично славят их в пропагандистских медиа. Следует загадать только Олега Царева, Наталья Поклонская, Сергея Аксенова и других.

"Уничтожение украинской групповой идентичности происходит на идеологическом базисе российской идеологемы о "русском мире" и остатках советских тоталитарных догм о "советском человеке" (все то, что получило официальное название "рашизм")", – конкретизировал кандидат философских наук.

Как мы знаем, четкий и однозначный отказ от российской идентичности и манифестация принадлежности к украинской нации практически во всех случаях заканчивается для человека на оккупированных территориях одинаково: заключением, пыткой и физическим уничтожением. Это увидел весь мир, в частности в Буче, Бородянке, Изюме, Херсоне и многих других населенных пунктах, временно захваченных россиянами, а затем освобожденных украинским войском в течение 2022-2023 годов.

Безусловно, подобные вещи хотя и не массово, но происходили с 2014 года в Крыму с украинцами и крымскими татарами. К сожалению, тогда международное сообщество на это должным образом не реагировало, более того, впоследствии признало это публично.

"Такое поведение россиян в этой войне де-факто является ассимилятивным геноцидом — то есть они действуют не как гитлеровцы, которые не давали евреям или ромам ни одного выбора, кроме смерти, а "великодушнее", ведь путинцы предлагают украинцам выбор: смерть или присоединение к российской группе. Таким образом, они уничтожают украинскую национальную группу по всем критериям, которые определяет Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, но при этом расширяют свою национальную группу", – утверждает глава Украинского института национальной памяти.

Самое циничное, что Россия прибегнет к такому подходу системно и открыто, хотя мир давно принял конвенцию о геноциде. Сегодня миллионы россиян под руководством Путина взялись системно внедрять и оправдывать имперские практики захватнических войн и ассимилятивного геноцида.

"В то время как народы других бывшие империи мира пытаются исследовать свое прошлое, признавать преступления империализма и искупить зло причиненное другим народам, Россия стремится обратно в эпоху империй, колоний, провинций и доминионов. Параллельно с тем используя наиболее употребляемый для строительства империй материал – трупы и сломанные" судьбы представителей неимперских народов", – констатировал Дробович.

Также он добавляет, что настоящим пробирным камнем степени человечности и цивилизованности нашей эпохи станет то, как мир отреагирует на новый империализм и империалистическую по своей сути практику русского ассимилятивного геноцида.

Напомним, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что в массовых похищениях украинских детей он видит "эволюцию геноцида".

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