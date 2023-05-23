"Для таких войны нет": водители на границе заблокировали в очереди колонну авто для ВСУ (видео)

Стоявшие в очереди украинские водители категорически отказались пропускать авто для ВСУ без очереди.

Украинские водители заблокировали на пограничном пункте "Шегини" волонтеров, которые перевозили автомобили для военнослужащих.

Деталями истории поделилась волонтер Оксана Боднар.

"Мои друзья-волонтеры перегоняли авто для ВСУ (такие маленькие полноприводные бусы Mitsubishi Delica, которые очень любят военные). 10 машин, на которые нужно было оформить транзитную декларацию на таможне. Очередь была очень длинная и медленно двигалась", – написала Боднар.

По словам волонтера, польские таможенники хотели оформить автомобили без очереди. А стоящие в очереди украинские водители категорически отказались пропускать авто для ВСУ и заблокировали волонтерам проезд.

"Польский пограничник был готов пропустить, но говорит: "Вас ваши не пропускают", – сказано на видео.

Скандал на границе: водители заблокировали в очереди колонну авто для ВСУ

"Граждане Украины, страны, где до сих пор идет война, заблокировали машины, которые везли для военных, которые на востоке ценой своей жизни сдерживают нашествие.

Почему волонтеров, которые в свой выходной могли бы провести время дома с родными или работать, унижают и блокируют? Почему машины... которых ждут военные, потому что это может спасти им жизнь блокируют на границе какие-то изверги. Что происходит в нашей стране и с нашими людьми? Кто-то может мне это объяснить?", – справедливо возмущается волонтер.

Украинцы в комментариях осудили таких водителей, упрекая, что "для таких людей войны нет".