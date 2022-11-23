"Для такого великого государства, как Россия, их критическое количество": Воздушные силы о численности ракет у РФ

Россия не рассчитывала потратить такое количество ракет, которое она уже израсходовала в Украине.
В воздушных силах Украины отмечают, что в последнее время Россия уменьшила ракетные атаки по Украине. Все потому, что испытывает дефицит боеприпасов и накапливает их для массивных атак.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, Россия производит более новые ракеты – сейчас это тип Х101 и "Калибры".
"Их производство продолжается, оно не так быстро и это хорошо. как мы видим, ракет существенно уменьшилось. Ну не рассчитывали оккупанты вести 9 месяцев войну и тратить весь свой ракетный арсенал. Он еще есть, но критически мал для такого государства как Россия. Ракет С-300 у РФ еще много", - сказал Юрий Игнат.
Напомним, что британская разведка сообщила, что следующее после энергетики оккупанты будут атаковать дронами в Украине. По данным Великобритании, командиры РФ задумали, чтобы иранские дроны атаковали медучреждения.
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