Для тех, кто не умеет или сомневался в своем украинском: во Франковске заработают курсы родного языка

Курсы будут проходить ежедневно.
В Ивано-Франковске ввели курсы украинского языка для тех, "кто не умеет, никогда не пробовал или сомневался в своем украинском".
Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.
Курсы будут проходить:
- на базе лицеев №5, 7, 18, 22;
- в тех образовательных учреждениях, где временно поселены внутренне перемещенные украинцы.
График занятий – ежедневно:
- в 14:00
- в 15:00
- в 16:00
Для того чтобы стать слушателем курсов нужно зарегистрироваться: заполнить онлайн-форму — https://bit.ly/35c88Jy.
Как сообщалось, во Львовской области внутренне перемещенных лиц из других регионов приглашают в разговорный клуб "Говорим по-украински". Его положили начало Международному институту образования, культуры и связям с диаспорой НУ "Львовская политехника" (МИОК) в партнерстве с Департаментом образования и науки ЛОВА. Участие в клубе — бесплатное, поэтому поступить туда могут все желающие усовершенствовать свои знания украинского языка в возрасте от 17 лет.⠀