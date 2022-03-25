Для тех, кто не умеет или сомневался в своем украинском: во Франковске заработают курсы родного языка

Для тех, кто не умеет или сомневался в своем украинском: во Франковске заработают курсы родного языка

Курсы будут проходить ежедневно.

В Ивано-Франковске ввели курсы украинского языка для тех, "кто не умеет, никогда не пробовал или сомневался в своем украинском".

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

Курсы будут проходить:

на базе лицеев №5, 7, 18, 22;

в тех образовательных учреждениях, где временно поселены внутренне перемещенные украинцы.

График занятий – ежедневно:

в 14:00

в 15:00

в 16:00

Для того чтобы стать слушателем курсов нужно зарегистрироваться: заполнить онлайн-форму — https://bit.ly/35c88Jy.

Как сообщалось, во Львовской области внутренне перемещенных лиц из других регионов приглашают в разговорный клуб "Говорим по-украински". Его положили начало Международному институту образования, культуры и связям с диаспорой НУ "Львовская политехника" (МИОК) в партнерстве с Департаментом образования и науки ЛОВА. Участие в клубе — бесплатное, поэтому поступить туда могут все желающие усовершенствовать свои знания украинского языка в возрасте от 17 лет.⠀

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