Для теробороны Запорожья более чем на $1 миллиона закупили бронежилеты, шлемы и аптечки

Для теробороны Запорожья более чем на $1 миллиона закупили бронежилеты, шлемы и аптечки

В настоящее время завершается стадия предоставления разрешительных документов и согласования договоров и условий поставки.

Бойцам теробороны Запорожья закупили защитное снаряжение на сумму более 1,15 миллиона долларов.

Речь идет о закупке тысячи бронежилетов и столько же пулезащитных шлемов и медицинских аптечек стандарта НАТО.

В настоящее время завершается стадия предоставления разрешительных документов и согласования договоров и условий поставки.

"Мы провели большое количество переговоров с разными поставщиками и уже определились, с каким именно зарубежным партнером мы будем сотрудничать. В настоящее время завершается стадия предоставления разрешительных документов и согласования договоров и условий поставки", - сообщил секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев.

500 тысяч долларов для украинских защитников поступили на счет созданного для этих целей фонда Вадима Новинского, что позволило достичь целевой суммы в 1,15 миллиона долларов.