Для удара по Киеву РФ использовала "свежие" ракеты: Зеленский рассказал о компонентах США

Связи России с миром, которые работают на войну, представляют смертельную угрозу и не только для Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Во время удара по Киеву российская армия использовала ракеты, изготовленные государством-агрессором в этом году благодаря компонентам из США, Европы и Японии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в субботу, 16 мая.

По его словам, ключевой задачей санкций является обрывать «все каналы поставки в Россию компонентов для производства ракет и дронов».

«Без компонентов от компаний из Европы, Японии, Соединенных Штатов у россиян бы просто не получилось сделать эти ракеты. Так же и с большинством других средств поражения, которые используют эти уроды для ударов по нашим городам, по обычным домам украинцев», — отметил украинский президент.

Зеленский добавил, что связи России с миром, которые работают на войну, представляют смертельную угрозу и не только для Украины.

«Если российская машина войны выстоит, ее следующие удары могут быть и против Европы, и против других соседей России, в более отдаленных регионах: российское зло уже себя показало и в Сирии, в африканских странах», — пропустил он.

Украинский президент отметил необходимость «толкать» государство-агрессора так, чтобы оно становилось более безопасным для мира.

«Санкции, все другие формы давления — лучший инструмент для этого», — подчеркнул он.

Удар РФ по Киеву — последние новости

Напомним, РФ ударила по Киеву ракетой Х-101, что привело к обвалу подъезда и гибели 24 человек. Экспепты проанализировали технические характеристики этой ракеты и темпы ее производства.

Ранее Кремль угрожал ударами, в частности «Орешником» по Киеву, если парад ко Дню победы будет сорван. Хотя празднование на Красной площади состоялось, впрочем агрессорка Россия не отказалась от своих планов.

