Для украинцев изменят правила выезда за границу на авто: когда и что будет новое

Нововведения сделают систему международного страхования более прозрачной, современной и защищенной от мошенничества.

С 1 января 2025 года украинских водителей ожидают важные изменения, касающиеся условий международного страхования «Зеленая карта».

Об этом сообщили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ).

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Свободное ценообразование по договорам международного страхования

С 2025 года страховые компании в Украине получат возможность самостоятельно определять размер страховой премии по договорам международного страхования "Зеленая карта", основываясь на внутренних критериях оценки рисков и других рыночных факторах. На сегодняшний день размер страховых платежей по договорам международного страхования является регулируемым, но после принятия нового закона об автогражданке (ЗУ об ОСАГО, принятый от 17 июня 2024 года), страховые компании получат право самостоятельно устанавливать стоимость этой услуги. Ценообразование станет конкурентноспособным.

В МТСБУ считают, что для водителей это открывает возможность сравнивать цены и выбирать наиболее выгодные предложения.

Действие договоров международного страхования начинается не ранее следующего дня после их заключения

"В соответствии с требованиями нового закона, международный договор страхования вступает в силу с 00:00 часов даты начала срока его действия, определенного таким договором, но не ранее начала суток, следующего после внесения записи о таком договоре в Единую централизованную базу данных (т.е. дату заключения такого договора)", — говорится на сайте.

Если информация о заключенных договорах страхования не отображается в Единой централизованной базе и данных – страховой сертификат "Зеленая карта" может быть признан недействительным и, соответственно, транспортное средство будет иметь статус необеспеченного страховой защитой. В таком случае водитель не сможет пересечь границу без действующего страхового сертификата.

Директор Бюро "Зеленая карта" в Украине Александр Салайчук считает, что такая инициатива уменьшит количество мошенничеств с договорами страхования и позволит избежать подделки страховых сертификатов.

Переход на электронный формат "Зеленой карты"

Одним из важных изменений является внедрение электронного формата страхового сертификата "Зеленая карта". С начала 2025 г. все страны-члены системы должны будут признавать электронные сертификаты. Водители могут предъявлять страховой сертификат в цифровом виде, сохраняя его, например, в PDF-файле на мобильном устройстве. После реализации этой инициативы постепенно планируется отказ от печатных версий сертификатов. Это значительно упростит процедуру проверки и уменьшит риск подделки страховых документов.

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