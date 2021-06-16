Для украинцев откроют территории госрезиденций "Залесье", "Конча-Заспа" и Бирючий остров

В ОП отметили, что эти объекты десятилетиями были закрыты от общества.

Украинцы смогут беспрепятственно попасть на территории резиденций "Залесье", "Конча-Заспа" и Бирючий остров.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он заверил, что граждане смогут посещать объекты государственной собственности, которые использовались чиновниками в собственных целях и были закрытыми для общественности.

"... доступ граждан к объектам, которые всю жизнь были закрытыми, были на балансе Государственного управления делами, использовались чиновниками, — это одна из основных задач", — отметил Тимошенко.

В частности, будет открыт свободный доступ на территорию Бирючего острова, где находится государственная резиденция президента Зеленского. В этом году на Бирючем острове обещают начать строительство инфраструктурных туристических объектов.

Кроме того, украинцы могут свободно отдыхать на территории резиденции Государственного управления делами в природном парке "Залесье" на Киевщине.

По словам Тимошенко, сейчас проводится аудит земельных участков и домов на территории резиденции в Конча-Заспе.

"Как только мы закончим аудит и разработаем новую территорию, где можно отдыхать, мы откроем территорию резиденции в Конча-Заспе, чтобы там могли отдыхать люди", — пообещал он.

Ранее ТСН увидела резиденции в Конча-Заспе, где жили чиновники и судьи.

Напомним, что на заседании СНБО президент Владимир Зеленский поручил провести аудит государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми начал пользоваться "ряд непонятных лиц".

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