Для украинцев за границей готовят сюрприз, связанный с военно-учетным документом

Действующий запрет не работает на возвращение мужчин в Украину.

Военнообязанные украинцы за границей смогут оформить паспорт без проверки военно-учетных документов.

Об этом в среду, 12 марта, сообщил журналистам вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышев, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в постановление Кабмина, ограничивающее выдачу и оформление паспортов за границей для мужчин, планируют внести соответствующие изменения.

Алексей Чернышев объясняет, что речь идет, в частности, о возможности получить новый документ тем мужчинам призывного возраста, у которых заканчивается срок действия паспорта.

“Он находится, скажем, в Чехии, он мужчина, у него заканчивается паспорт, он приходит в ГП “Документ”, а ему говорят: дай военные документы. И он оказывается в статусе лица с просроченным паспортом в другой стране. Сейчас вместе работаем над тем, чтобы им все-таки давать паспорта, я за либерализацию этого блока”, — добавил он.

Чернышев подчеркнул, что действующий запрет "не работает на возвращение мужчин" в Украину.

Напомним, ранее Кабинет министров ввел изменения в процедуру проверки военно-учетных документов для граждан, живущих за границей и планирующих получить паспорт. Паспортным службам поручили проверять их военно-учетные документы.

Читайте также: