Для украинских переселенцев анонсировали помощь в 1050 долларов: условия получения

Деньги для собственного бизнеса могут получить переселенцы, проживающие на подконтрольной территории Украины.

Датский совет по делам беженцев при финансовой поддержке правительств Швейцарии и Великобритании оказывает финансовую помощь украинцам на начало, восстановление или расширение собственного микробизнеса. Программа предусматривает предоставление бизнес-грантов в размере до 1050 долларов США.

Об этом сообщается на странице Датского совета по делам беженцев.

Деньги для собственного бизнеса могут получить переселенцы, проживающие на подконтрольной территории Украины, а также люди, зарегистрированные в населенных пунктах территориальных громад, которые расположены в районе проведения военных действий, и проживают на неоккупированных территориях страны.

Программа предоставления финансовой помощи хочет сделать украинских переселенцев конкурентными на рынке труда. Деньги перечисляются на банковский счет.

Подать заявку можно на сайте организации. Пока еще не открыт прием заявок, но украинские беженцы уже имеют возможность подготовить документы.

Критерии отбора участников программы:

Жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи, понимание заявителем схемы ее реализации.

Наличие опыта ведения бизнеса у заявителя.

Актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи.

Особое преимущество будет отдаваться семьям, имеющим социальную или финансовую уязвимость.

Заполнение заявки не гарантирует автоматического участия в программе. Каждая заявка будет рассмотрена конкурсной комиссией, которая выберет самые лучшие.

Напомним, ранее мы рассказывали, как будут выплачивать пособие переселенцам в 2023 году.

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