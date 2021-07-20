Для украинских учителей в этом году приобретут более 60 тысяч ноутбуков

Для украинских учителей в этом году приобретут более 60 тысяч ноутбуков

На их приобретение в бюджете предусмотрено почти 1 млрд гривен

Уже в этом году украинские учителя во всех областях и столице Украины должны получить новые ноутбуки, на приобретение которых в бюджете-2021 предусмотрено 980 млн гривен. Об этом сообщили на сайте Министерства цифровой трансформации.

Закупку будут проводить с участием местных бюджетов. В малых городах доля государственной субвенции будет составлять 90%, в селах и поселках — 95%. В Киеве и общинах с населением более 40 000 человек деньги будут распределяться так: 70% — за счет субвенции, 30% — за счет местных бюджетов.

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Всего будет закуплено более 60 000 ноутбуков, которые распределят на все 24 области и город Киев. Процесс закупки и распределения можно будет отслеживать с помощью специального дашборда.

Учитывая софинансирование ожидается, что средняя стоимость ноутбука составит около 20 000 гривен.

Напомним, что в Украине зарплата учителей в течение 2021 вырастет на 30%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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