Для украинских учителей запустили бесплатную платформу с готовыми домашними заданиями

В Украине для учителей общеобразовательных школ запустили сервис, на котором они могут бесплатно задавать домашние задания онлайн с автопроверкой.

Запуск платформы JustClass особенно актуален в сегодняшних условиях, когда нагрузка на учителей растет, а повышение зарплат учителей неоднократно переносится. Сначала через COVID-19, а теперь из-за полномасштабной войны. Однако представители Верховной Рады Украины обещают вернуться к этому вопросу сразу после окончания войны.

Что во времена пандемии, что сейчас учителя вынуждены постоянно адаптироваться к новым и стрессовым условиям. Например, проверять сотни сфотографированных домашних заданий в вайбере или готовить учебные материалы как для онлайн, так и офлайн обучения через регулярные тревоги и обстрелы.

Упростить нагрузку на учителей и сэкономить их время взялась команда украинской онлайн школы JustSchool. Она запустила платформу JustClass, на которой учителя могут бесплатно задавать готовые домашние задания онлайн и не проверять их. Для этого учитель выбирает задачи из базы, которая насчитывает более 1500 интерактивных упражнений, и отправляет ученикам сгенерированную ссылку.

Система JustClass автоматически проверяет и оценивает выполненные задания, а оценки по 12-балльной шкале сохраняются в личном кабинете учителя и учеников. Все упражнения соответствуют школьной программе. И сейчас на платформе уже доступны задачи по математике, украинскому и английскому языкам. Вскоре команда методистов и учителей JustClass опубликует задачи ещё и с других учебных предметов.

С помощью JustClass учителя могут также делать процесс выполнения домашних заданий более увлекательным. Ведь все упражнения из-за своей интерактивности и геймификации помогают ученикам погрузиться в учебный процесс. А удовольствие от выполнения домашних упражнений, а также возможность ограничить время и скрыть правильные ответы помогут прекратить списывание в классе.

Напомним, что ранее мы писали о том, что по данным опроса общественной организации GoGlobal, три четверти украинских педагогов переживают профессиональное выгорание. И в таких условиях полезно делегировать по меньшей мере подготовку и проверку домашних заданий таким интерактивным платформам, как JustClass.