Для украинских владельцев животных запустили платформу с бесплатными онлайн-консультациями

В Украине запущена платформа Animal Help Ukraine, где владельцы животных могут получить бесплатные онлайн-консультации с ветеринарами из США, Канады, Великобритании и других стран мира.
Консультации с ветеринаром будут проходить в чате, оснащенном автоматическим переводчиком для преодоления языкового барьера.
Об этом ТСН.ua сообщили в фонде Galaxy Vets Foundation, создавшем эту платформу.
Пользователи платформы смогут отправить на свою электронную почту запись чата и вернуться к нему позже.
Украинцы смогут проконсультироваться с профессиональными ветеринарами по темам:
- питание – как найти альтернативы обычному корму в условиях войны и перейти на натуральные продукты;
- покой животного – как снизить тревожность и стресс любимца при взрывах;
- первая помощь – спасти животное в экстремальных условиях;
- экзотические животные – как помочь тем, за кем требуется особый уход;
- медикаменты – что делать при отсутствии необходимого препарата и какие "человеческие" заменители можно использовать для лечения животных.
Также у сервиса есть собственная библиотека материалов и ресурсов. Там можно найти рекомендации по уходу и советы по сохранению здоровья домашних питомцев.
Кроме того, за этой ссылкой можно обратиться за помощью в фонд для приютов животных, зоопарков и волонтерских организаций.
Напомним, в Киевской области волонтеры спасли кошку с "патриотическими" глазами.
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