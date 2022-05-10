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Для украинских владельцев животных запустили платформу с бесплатными онлайн-консультациями

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Для украинских владельцев животных запустили платформу с бесплатными онлайн-консультациями

Фото: Getty Images

В Украине запущена платформа Animal Help Ukraine, где владельцы животных могут получить бесплатные онлайн-консультации с ветеринарами из США, Канады, Великобритании и других стран мира.

Консультации с ветеринаром будут проходить в чате, оснащенном автоматическим переводчиком для преодоления языкового барьера.

Об этом ТСН.ua сообщили в фонде Galaxy Vets Foundation, создавшем эту платформу.

Пользователи платформы смогут отправить на свою электронную почту запись чата и вернуться к нему позже.

Украинцы смогут проконсультироваться с профессиональными ветеринарами по темам:

  • питание – как найти альтернативы обычному корму в условиях войны и перейти на натуральные продукты;
  • покой животного – как снизить тревожность и стресс любимца при взрывах;
  • первая помощь – спасти животное в экстремальных условиях;
  • экзотические животные – как помочь тем, за кем требуется особый уход;
  • медикаменты – что делать при отсутствии необходимого препарата и какие "человеческие" заменители можно использовать для лечения животных.

Также у сервиса есть собственная библиотека материалов и ресурсов. Там можно найти рекомендации по уходу и советы по сохранению здоровья домашних питомцев.

Кроме того, за этой ссылкой можно обратиться за помощью в фонд для приютов животных, зоопарков и волонтерских организаций.

Напомним, в Киевской области волонтеры спасли кошку с "патриотическими" глазами.

#поддержи_лапки: как украинцы могут помочь животным сейчас

#поддержи_лапки: как украинцы могут помочь животным сейчас

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