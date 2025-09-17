Для Украины это событие чрезвычайное: на Харьковщине ученые наткнулись на редкого великана (фото)

Огромная вечерница. Фото: Украинский центр реабилитации летучих мышей

В Харьковской области ученые зафиксировали чрезвычайную для Украины находку — гигантскую вечерницу (Nyctalus lasiopterus), самую большую летучую мышь Европы с размахом крыльев до 45 см.

Об этом сообщил Украинский центр реабилитации летучих мышей.

Редкого молодого самца поймали в сентябре во время исследований в Слобожанском национальном природном парке. Участие в работе принимали специалисты вместе со студентами ХНПУ имени Г. С. Сковороды и ХНУ имени В. Н. Каразина. Его обнаружение стало лишь четвертым подтвержденным случаем в современной истории Украины. Всего за последние 70 лет известно около 10 особей этого вида.

Гигантская вечерница уникальна тем, что способна совершать перелеты более 1500 км и единственной среди европейских летучих мышей охотится на мелких птиц. Живет вид в среднем 6-8 лет. Летом самки выводят потомство в лесах вблизи водоемов, а осенью летучие мыши мигрируют на юг — на Балканы, в Турцию или Италию. По словам ученых, пойманный самец находился именно на пути к местам зимовки.

В Украине изучение распространения этого вида продолжается с 2009 года, когда после 60-летнего перерыва гигантскую вечерницу впервые снова зафиксировали в Чернобыльской зоне отчуждения. Собранные данные позволили в 2016 году изменить ее статус в Красном списке Международного союза охраны природы (IUCN) на «Уязвимый».

После обследования и измерений летучую мышь отпустили. Исследователи отметили, что наибольшая опасность для вида связана с миграционными маршрутами, ведь немало особей погибает из-за столкновения с ветровыми электростанциями.

«Эта находка доказывает: даже в знакомых нам лесах можно встретить что-то уникальное», — говорится в сообщении.

