Для Украины являются редкими: в Черновцах заметили экзотических попугаев (яркие фото)

В Черновцах заметили экзотических зеленых попугаев или еще как говорят на них "попугаи Крамера". Обычно они живут в Южной Азии и ряде районов Африки.

Об этом сообщила одна из пользователей социальных сетей Татьяна Гаврилова, опубликовавшая яркие фото.

"Нет, это не Африка и не Шри-Ланка. Это Черновцы, Украина! Только сегодня их увидела, раньше только читала в течение полутора лет, что в Черновцах расплодились зеленые попугаи, и их видят люди на деревьях с десяток и больше. Стала изучать вопрос, и это удивительно. Оказывается, что это не единичный случай, в Европе в последние годы все чаще стали замечать зеленых попугаев в разных местах, где раньше они не были замечены", - говорится в ее сообщении.

Как утверждает автор фотографий, этот вид попугаев выдерживает холод до -20 градусов.

"Видела, что они едят семена на деревьях, преимущественно сидят на больших платанах (деревья), залетают в дупла ", — написала она.

Напомним, ранее писали, что значит по народным приметам, если птичка ударилась в окно.

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