Для установления инвалидности ложиться в стационар не придется: как изменятся требования

Как подчеркнул Виктор Ляшко, ключевая задача Минздрава сейчас — определить золотую середину, чтобы люди, которые должны получить группу инвалидности, получили ее в определенный законом срок.

На дообследование пациента по новым правилам получения инвалидности будут направляться только один раз. Ложиться в стационар, чтобы попасть на оценивание врачей, не нужно будет.

Об этом рассказали министр здравоохранения Виктор Ляшко и его заместитель Мария Карчевич в комментарии "РБК-Украина".

Отметим, что раньше многие врачи требовали от пациентов выписки из стационара — часто для получения группы инвалидности нужно было пролежать в больнице, часто требовали, чтобы человек лечился в стационаре несколько раз в год.

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На вопрос, изменятся ли требования по документам, которые нужно готовить пациентам, в Минздраве ответили, что список документов будет четко урегулирован.

"По рассмотрению тех дел, которые у нас были — сейчас у нас четко урегулирован постановлением Кабинета министров Украины перечень документов, которые нужно будет подать пациенту. И это как раз будет смотреть администратор — есть ли все документы налицо", — сказал Ляшко.

По его словам, разрешено будет отправлять на дообследование, но разрешено не больше одного раза для принятия решения.

"Это будет сделано, чтобы пациент не ходил по кругу. Здесь мы решаем два вопроса: покупали инвалидность те, кому она не была нужна. И не ставили инвалидность тем, кому нужно", — отметил министр.

Поэтому, как отметил Ляшко, ключевая задача Минздрава сейчас — определить золотую середину, чтобы люди, которые должны получить группу инвалидности, получили ее в определенный законом срок.

"А тот, кто хочет что-то получить, а не должен, тот не получил", — добавил он.

Замминистра объяснила, что ложиться в стационар, чтобы попасть на оценивание, не потребуется.

"Также по новым правилам с 1 января предоставили право и возможность направлять на оценивание главам ВЛК. Это очень важно для военнослужащих, чтобы им упростить процедуру и маршрут. То есть, если есть все критерии, то направить сможет и глава ВВК", — отметила Карчевич.

Но, по ее словам, это касается не военнообязанных и тех ВВК, которые проходят во время призыва, а именно военнослужащих. Это регулируется приказом №402 Министерства обороны.

Напомним, что врачи малинской больницы потребовали 2 тысячи долларов и 10 тысяч гривен, чтобы переоформить третью группу инвалидности военному, который получил ее из-за ранения на фронте.

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