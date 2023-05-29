Для увеличения урожайности: как опытные огородники используют рассол от квашеной капусты

Чем рассол от квашеной капусты так ценен в огородничестве?

В последнее время все популярнее становятся так называемые ЭМ-препараты, являющиеся порошкообразной массой или раствором, в которых содержатся полезные бактерии. Они живут в почве и перерабатывают органические остатки в питательную среду для растений.

Продукты жизнедеятельности микробов, в различие от минеральных удобрений, представляют весь диапазон частей питания, которые необходимы культурам для развития (от азота до редчайших минералов). Основной плюс состоит в том, что все эти компоненты находятся в доступной для растений форме.

Благодаря бактериям значительно ускоряется процесс питания и рост зеленой массы, а позже – появление плодов. То есть значительно увеличивается урожайность.

К чему здесь рассол от квашеной капусты? Дело в том, что в нем содержатся самые распространенные полезные микроорганизмы – молочнокислые бактерии. Они бывают разных видов и питаются органическим веществом. Обитают такие бактерии в большом количестве всюду, даже на листьях растений. А когда попадают во влажную среду, начинают быстро размножаться.

Во многих современных ЭМ-препаратах содержится самое большое количество молочнокислых бактерий.

Как правильно использовать рассол от квашеной капусты на огороде

Существует два способа использования:

Подкормка самым расселом от квашеной капусты – в 9 литрах воды разведите 1 л рассола и просто поливайте раствором грядки время от времени. Приготовить удобрение на основе рассола от квашеной капусты – в таком случае используют также траву или бытовые отходы. Наполните ведро наполовину зеленой массой или отходами из кухни, залейте водой и добавьте рассол как закваску. Поставьте ведро в теплом месте и оставьте на 5-7 дней. Нужно время от времени перемешивать. По истечении срока взять 1 л жидкости и растворить в 9 л воды. Подливать грядки. А квашеную траву можно выложить в междурядья.

Наконец, следует обратить внимание, что такое удобрение хорошо работает во влажной среде и требует органики. Поэтому его лучше вводить на грядки с мульчей.

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