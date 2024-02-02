Для увольнения Залужного президенту не требуется представление министра — эксперт

Порядок увольнения главнокомандующего ВСУ не предусматривает представления министра обороны в отличие от назначения на этот пост.

Об этом в эфире "Киев 24" сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Эксперт отметил, что согласно действующему законодательству право назначения и увольнения главнокомандующего ВСУ предоставлено президенту Украины.

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"Есть один такой нюанс. Назначение [главнокомандующего ВСУ] якобы [происходит] по представлению министра обороны, а увольнение — даже без согласования, то есть президент может сам", — подчеркнул Валерий Клочок.

Напомним, слухи об уходе Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ распространяются уже несколько дней подряд. По информации CNN, соответствующий указ может появиться уже к концу недели. В то же время, во власти пытаются не комментировать этот вопрос, правда, в ОП намекнули на претензии к генералу.

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