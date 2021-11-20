Для вакцинированных CoronaVac украинцев открылась еще одна страна: куда и когда можно поехать

Для вакцинированных CoronaVac украинцев открылась еще одна страна: куда и когда можно поехать

Канада расширила список вакцин, с которыми можно въехать в страну без теста на коронавирус и карантин.

Правительство Канады расширило список вакцин, с которыми можно въехать в страну без теста на коронавирус и карантина.

Об этом говорится на сайте Агентства общественного здоровья Канады.

Это, в частности, три новых вакцины: Sinopharm (Сovilo), COVAXIN и Sinovac (CoronaVac), которую активно используют в Украине.

Следовательно, начиная с 30 ноября 2021 года эти три вакцины против COVID-19, одобренные для использования Всемирной организацией здравоохранения, будут приниматься для путешествий в Канаду и внутри нее.

Граждане, прививавшиеся этими препаратами, не должны предоставлять результаты теста на коронавирус перед въездом. Это также касается детей до 12 лет, которые с ними путешествуют.

Ранее правительство Канады разрешило въезд в страну без теста на коронавирус и карантина гражданам, привитым Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Напомним, недавно в Канаде разрешили вакцинировать против COVID-19 детей от 5 лет.

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