"Для вас это статистика, а для нас – наши дети": военная "Мальва" эмоционально обратилась к иностранцам

Украинская военнослужащая Людмила Менюк "Мальва", которая после гибели сына на фронте в 2014 году, пошла служить в его подразделение, эмоционально обратилась к иностранцам с просьбой усилить помощь Украине.

Об этом "Мальва" сказала на Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Она подчеркнула, что для мира потери Украины на фронте – статистика, в то время как для украинцев – это дети, родные и близкие.

Далее ТСН.ua приводит речь "Мальвы" без изменений.

"Я благодарю всех иностранцев, кто приехал на нашу встречу. Вы – смелые, вы мужественные, вы приехали в страну, в которой продолжается война. Страшная война со страшным врагом. Я думаю, что ваши близкие очень беспокоятся о вас и переживают, и вы отправили им СМС, что все ок.

К сожалению, я не могу отправить СМС своему сыну, потому что он погиб. Он отдал свою жизнь за свободу и свободу моего государства. Я его хорошо воспитала. Мать, воспитавшая героя, не имеет права во время войн ничего не делать. Для меня война длится уже десять лет. В 2020 году я была уволена (с военной службы) и имею инвалидность 2-й группы в результате войны. Тело мое искалечено. Я вижу только одним глазом и слышу только одно ухо. Но 24 февраля 2022 года, не колеблясь, я пошла в армию. Потому что у меня есть опыт. Я главный сержант штурмовой роты. Я была на этой великой войне в Северодонецке и Бахмуте. Я видела, как город умирал. И когда я бежала на нужную мне позицию, начался обстрел врага. И мне пришлось упасть на землю, чтобы меня не тронули осколки.

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Подняв глаза, я поняла, что меня сохранила могила маленькой девочки – Остапченко Светланы. Ей было два года, ее похоронили во дворе этого дома.

Оставшись живой, я хочу донести до всего мира об ужасе войны. Вы сейчас мне подскажете, какой ответ мне сделать для себя.

Три дня назад я говорила с ребятами из своего подразделения. Они – под Клещиевкой. Они говорили: "Мальва, нас слышат? Нам помогут? Ну совсем нет поддержки артиллерии".

Я сказала: "Да, ребята, нам все обещают. У нас будут снаряды, бронетехника. Еще немного подождем – будут F-16. Вчера их разбомбила российская тяжелая артиллерия. Пока еще не нашли фрагменты тел. Может, найдут.

Но я же обещала. Это я неправду сказала, ил кто-то затягивает? Вы поймите! Я простыми словами хочу достучаться до вашего сердца и вашего ума. В Европе идет война. И воюют украинцы. Мы не просим вас воевать о нас. Но предоставьте нам боеприпасы, бронетехнику, вооружение. Этого врага можно только победить. С ним нельзя говорить. И если кто-то из вас имеет смелость, когда закончится наша платформа, подойдите и скажите мне: "Ты нам поверила и наврала своим ребятам". Задумайтесь над этим. Ибо для вас это (потери) – статистика, а для нас – наши дети. Наши родные. А они отдают свою жизнь за нас всех. Потому что мы хотим хорошо жить".