- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 2 мин
"Для вас мы всегда маленькие мальчики": спецназовцы "Артана" умилили поздравлениями с Днем матери
Спецподразделение ГУР МО Украины «Артан» поздравило украинок с Днем матери щемящими словами и открытками. Воины поблагодарили мам за любовь, веру и молитвы, которые поддерживают их на фронте.
Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Артан» трогательно поздравило украинок с Днем матери. Военные поделились теплыми словами и поздравлениями в праздничный день.
Открытками с пожеланиями делится «Артан».
Спецподразделение «Артан» опубликовало теплые поздравления с Днем матери
Спецназовцы поделились искренними и теплыми поздравлениями для своих мам:
«Мы можем быть закаленными воинами, спецназовцами, не знающими страха перед врагом. Но для вас мы навсегда останемся вашими маленькими мальчиками», — пишут воины.
Бойцы спецподразделения поблагодарили мам за то, что ждут, верят, и за то, что научили их быть мужчинами.
«Мам, люблю тебя. Сильнее, чем можно передать словами. К небу и обратно», — добавляют защитники.
Военные поблагодарили мам за терпение, за бессонные ночи и за каждую молитву.
«Вы — наше все. С Днем матери. Мы скоро будем».
День матери в Украине: последние новости
Сегодня социальные сети полны искренних и теплых обращений к мамам и от мам. Ведущая Леся Никитюк умилила Сеть фото с 10-месячным сыном и поздравила свою маму с Днем матери.
Не осталась в стороне от поздравлений и певица Камалия — она впервые показала маму и вспомнила трогательные моменты с детства. Поклонники пишут, что они очень похожи.
«Мамина любовь — это тот свет, который ведет нас всю жизнь. Это голос, который помнит сердце. Мама, благодарю тебя за нежность, силу, веру, терпение и за безграничный океан любви, который невозможно измерить словами», — написала артистка.