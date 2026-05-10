ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
40
Время на прочтение
2 мин

"Для вас мы всегда маленькие мальчики": спецназовцы "Артана" умилили поздравлениями с Днем матери

Спецподразделение ГУР МО Украины «Артан» поздравило украинок с Днем матери щемящими словами и открытками. Воины поблагодарили мам за любовь, веру и молитвы, которые поддерживают их на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
Комментарии
спецназовцы "Артана" умилили поздравлениями с Днем матери

спецназовцы «Артана» умилили поздравлениями с Днем матери

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Артан» трогательно поздравило украинок с Днем матери. Военные поделились теплыми словами и поздравлениями в праздничный день.

Открытками с пожеланиями делится «Артан».

Спецподразделение «Артан» опубликовало теплые поздравления с Днем матери

Спецназовцы поделились искренними и теплыми поздравлениями для своих мам:

«Мы можем быть закаленными воинами, спецназовцами, не знающими страха перед врагом. Но для вас мы навсегда останемся вашими маленькими мальчиками», — пишут воины.

Бойцы спецподразделения поблагодарили мам за то, что ждут, верят, и за то, что научили их быть мужчинами.

«Мам, люблю тебя. Сильнее, чем можно передать словами. К небу и обратно», — добавляют защитники.

Военные поблагодарили мам за терпение, за бессонные ночи и за каждую молитву.

«Вы — наше все. С Днем матери. Мы скоро будем».

День матери в Украине: последние новости

Сегодня социальные сети полны искренних и теплых обращений к мамам и от мам. Ведущая Леся Никитюк умилила Сеть фото с 10-месячным сыном и поздравила свою маму с Днем матери.

Не осталась в стороне от поздравлений и певица Камалия — она впервые показала маму и вспомнила трогательные моменты с детства. Поклонники пишут, что они очень похожи.

«Мамина любовь — это тот свет, который ведет нас всю жизнь. Это голос, который помнит сердце. Мама, благодарю тебя за нежность, силу, веру, терпение и за безграничный океан любви, который невозможно измерить словами», — написала артистка.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
40
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie