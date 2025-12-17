Для ветеранов запустят новые бесплатные медуслуги: детали от Свириденко

ВСУ / © УНИАН

Реклама

С 2026 года в Украине начнут действовать новые бесплатные медицинские услуги для ветеранов. Речь идет о долговременном медицинском уходе и услугах по коррекции рубцовых изменений кожи после травм и ожогов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Глава правительства напомнила, что в Украине для военных работает программа бесплатного лечения и протезирования зубов. В этом году услугой воспользовались почти 94 тыс. пациентов.

Реклама

«Получить можно стоматологические услуги от первичного осмотра и лечения кариеса до сложного протезирования. Государство должно позаботиться о восстановлении здоровья зубов после сложных условий службы или возвращения из плена», — говорится в заявлении Свириденко.

Воспользоваться услугой можно независимо от места жительства или регистрации — в учреждениях здравоохранения, которые заключили договор с Национальной службой здоровья. Сейчас ее уже предоставляют около 500 медицинских учреждений по всей Украине.

Параллельно правительство продолжает расширять спектр медицинских услуг для ветеранов, в частности:

программу расширенной первичной медицинской помощи;

психологическое сопровождение и поддержку;

реабилитацию за пределами Украины;

офтальмологическую помощь.

«С нового года также начнут действовать новые инициативы: долговременный медицинский уход и услуги по коррекции рубцовых изменений кожи после травм и ожогов», — анонсировала премьер.

Реклама

К слову, с 1 января 2026 года Минздрав запускает программу «Скрининг здоровья 40+», на которую выделено 10 млрд грн. Граждане после 40 лет получат в «Дии» приглашение и 2000 грн на специальную карточку для проверки сердца, диабета 2 типа и ментального здоровья. Средства можно потратить в государственных или частных клиниках, сертифицированных НСЗУ.