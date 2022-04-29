Для въезда в Польшу автомобилистам снова нужно иметь "Зеленую карту"

Для въезда в Польшу автомобилистам снова нужно иметь "Зеленую карту"

В Нацбанке Украины сообщили, что 28 апреля узнали от иностранных партнеров о том, что при пересечении границы в Польшу снова необходимо иметь страховой полис "Зеленая карта".

Отметим, что с начала войны украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы собственными авто без полиса "Зеленая карта".

Об этом идет речь в сообщении НБУ 29 апреля.

"28 апреля 2022 года Национальный банк получил от иностранных партнеров информацию о том, что при пересечении границы с Польшей снова необходимо иметь полис "Зеленая карта". Эта практика, очевидно, будет распространяться и на границах с другими странами. Поэтому НБУ рекомендует гражданам Украины, которые выезжают за границу на собственном автомобиле, приобрести этот страховой полис", – сообщили в Нацбанке.

Там также проинформировали, что на сегодняшний день заключить соглашение международного страхования "Зеленая карта" можно со скидкой 50% у украинских страховщиков. Стоимость полиса зависит от типа транспорта, страны посещения и срока действия договора страхования. Полисы выдаются на минимальный срок – 15 дней, максимальный – не больше года.

Процесс оформления "Зеленой карты" существенно упрощен в связи с военным положением. Оформить полис можно онлайн через генерирование соответствующих pdf-файлов (электронный полис). Страны-члены системы "Зеленая карта" признают украинские электронные полисы, их не нужно распечатывать и можно предъявлять с любого гаджета.

Напомним, из Украины в течение суток 28 апреля уехали 39 тыс. человек.

Юлия Бородий рассказала о ситуации на границе и украинских переселенцах в Польше

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