Для военнообязанных введут новый документ единого образца: в Генштабе рассказали детали

В настоящее время прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдавать единый документ для военнообязанного, резервиста, призывника, по единой форме.

Для военнообязанных в Украине будет введен новый документ единого образца.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко в интервью изданию NV.

"Те документы, которые были выданы до вступления в силу закона 3633 от 11 апреля 2024 года, известный в обществе как закон о мобилизации, остаются в силе. В эти документы будут внесены соответствующие отметки", — сказал Глущенко, отвечая на вопрос, достаточно ли иметь копию временного удостоверения.

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Полковник добавил, что сейчас уже прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдавать единый документ для военнообязанного, резервиста, призывника, по единой форме. После утверждения Кабмином он вступит в силу.

"Подводя итог: со вступлением в силу постановления КМУ гражданам, у которых нет ВОД, будет выдаваться документ установленного образца. А те, кто уже имеет ВОД (военно-учетные документы – ред.), которые выданы до вступления в силу закона, действительны", – отметил представитель Генштаба.

Также Глущенко объяснил, что кроме удостоверения офицера запаса является военно-учетным документом.

"У нас сейчас широкий спектр ВОД. Например, ВОД для военнообязанных, резервистов и призывников определены указом президента, форма утверждена. А для действующих военнослужащих, работников правоохранительных органов, СБУ, разведывательных органов, ВОД устанавливаются их ведомствами. Поэтому они могут быть разной формы и формата. В целях унификации сейчас разрабатывается постановление, которое определит документ единого формата, образца, для призывников, военнообязанных и резервистов", – резюмировал полковник.

Напомним, в Генштабе дали советы украинцам, стоящим в очередях в ТЦК.

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