Для военнослужащих ГПСУ изменят условия прохождения службы: подробности

Призывной возраст снижен с 27 до 25 лет.

Кабинет министров утвердил проект указа, вносящий изменения в действующее законодательство, регулирующее военную службу в Государственной пограничной службе.

Об этом сообщил Алексей Гончаренко в Telegram.

Основные положения предполагают:

Перевод на службу во время мобилизации : пограничники-срочники могут быть переведены на службу во время мобилизации.

Отпуск для лечения после ранений: пограничники, получившие ранения или травмы, получат возможность лечения с сохранением зарплаты.

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Служба по контракту: пограничники, первоначально призванные во время мобилизации, теперь могут продолжить службу по контракту.

Служба резервистов и капелланов: некоторые резервисты и капелланы, назначенные в пограничные отряды, будут иметь конкретный порядок прохождения службы в условиях военного положения.

Лечение до 12 месяцев: для пограничников утверждено максимальное время отпуска для лечения, позволяющее восстанавливаться от ранений.

Отпуск по уходу за ребенком: военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком (до 3 лет или максимум до 6), сохраняют свой статус и остаются в распоряжении пограничной службы.

Напомним, на границе Украины и Молдовы временно приостановили работу пограничные пункты пропуска.

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