Для военных готовят новые контракты и изменят зарплаты

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила о планах правительства уже в этом году ввести контрактную форму военной службы с дифференцированной оплатой. Минобороны сейчас проводит аудит зарплат военных.

Об этом Свириденко заявила на заседании Верховной Рады 10 апреля.

«Министерство обороны проводит соответствующий аудит по заработным платам и работает над тем, чтобы ввести уже в этом году контрактную форму (военной службы — ред.). Мы проговорили с министром обороны соответствующие контракты, которые будут предлагаться», — сказала глава правительства.

По ее словам, в ближайшее время эти наработки планируют обсудить с народными депутатами.

«Как раз эти контракты и дадут возможность иметь дифференцированную заработную плату в зависимости от того, на какой должности и какую функцию выполняет тот или иной военнослужащий», — добавила премьер.

Военные контакты в Украине — что известно

Напомним, в декабре 2025 года правительство зарегистрировало в Раде законопроект №14283 о внедрении «мотивационных контрактов». Документ предлагает изменить закон о воинской обязанности, чтобы стимулировать переход Сил обороны на контрактную модель. Новые условия с повышенной мотивацией станут доступными для мобилизованных, резервистов, действующих контрактников и военнообязанных, которые планируют службу.

В свою очередь в конце декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал завершение разработки новой контрактной системы с гибкими сроками службы и значительным повышением выплат. По его словам, денежное обеспечение контрактников вырастет минимум втрое, при этом все действующие премии и дополнительные доплаты будут сохранены.

В марте 2026 года заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что вопрос четких сроков службы планируют урегулировать через новую систему контрактов. Сейчас Минобороны во главе с министром Михаилом Федоровым дорабатывает соответствующий законопроект, который вскоре представят. Палиса отметил, что власть стремится удовлетворить общественный запрос на определенность, однако решение должно учитывать реальную ситуацию на фронте.