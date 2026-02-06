Для военных изменили процедуру регистрации Starlink: что теперь нужно делать

Правила верификации терминалов Starlink для военных изменились / © Getty Images

Министерство обороны Украины официально упростило процедуру верификации терминалов спутниковой связи Starlink для военнослужащих, разрешив вносить данные в систему ситуационной осведомленности DELTA каждому пользователю без исключения.

Об обновлении алгоритма действий для бойцов и расширении прав доступа сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Теперь военным не обязательно обращаться к уполномоченному лицу воинской части или начальнику связи для подачи заявки. Достаточно иметь доступ в систему DELTA, чтобы самостоятельно внести информацию о терминале, что значительно ускорит процесс наполнения базы легальных устройств.

Как пройти верификацию гражданским гражданам

Напомним, что при этом связь для гражданских и бизнеса останется стабильной. Для авторизации собственного терминала гражданам и ФЛП необходимо лично посетить ЦНАП, имея при себе паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Процедура полностью безвозмездна, но требует физического наличия оборудования, если в собственности есть несколько терминалов. После успешной проверки и внесения данных в реестр владелец получит уведомление о верификации, что позволит пользоваться Интернетом без ограничений скорости и локации.

Катастрофа связи у окупантов

Ранее мы писали, что совместные действия украинского правительства и компании SpaceX уже дали мощный эффект на фронте, где блокирование спутниковой связи Starlink для россиян привело к потере управления войсками. Советник министра обороны Сергей Бескрестнов заявил, что на многих участках враг был вынужден остановить штурмовые действия из-за хаоса в коммуникации.

Ранее захватчики использовали эти терминалы для управления ударными дронами в режиме реального времени на больших расстояниях. Однако после технических ограничений, введенных Илоном Маском по просьбе Украины, российская армия потеряла это критическое преимущество и осталась «слепой» и нескоординированной.