Для врага есть "несколько сюрпризов": "Укрэнерго" — о новом отопительном сезоне

Россия готовится бить по энергетическим объектам осенью-зимой, впрочем, украинские энергетики имеют для врага "несколько сюрпризов".

Об этом написал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Сети.

По его словам, состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей под председательством президента Украины, во время которого Зеленский дал четкие поручения по подготовке государства к новому отопительному сезону. "Укрэнерго" готовится к худшему сценарию, но имеет план действий.

"Приоритетом является восстановление электростанций и высоковольтной сети. В работе должна быть вся доступная мощность. Наши подстанции будут готовы к пиковым нагрузкам зимой.

- Мы обеспечим техническую возможность достаточного объема импорта электричества из ЕС. Такую возможность дает наше объединение с европейской энергосистемой, и мы работаем над увеличением объема импорта.

- Антидроновая и антиракетная защита объектов. Конечно, на 100% защититься от российских ударов невозможно, но несколько сюрпризов противнику энергетики готовят", — говорится в его сообщении.

Основной инструмент, подчеркнул Кудрицкий, – это единство и сотрудничество. Специалисты энергетической компании работают над подготовкой к зиме 24/7.

"Как руководитель одной из основных инфрастуктурных компаний в стране я должен быть реалистом: есть очень разные сценарии прохождения отопительного сезона", — предупредил он.

Готовность энергетической системы к зиме

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что работа украинской энергосистемы зимой будет зависеть от количества обстрелов и их последствий, что будет зависеть от работы противовоздушной обороны. Ему сложно прогнозировать последствия обстрелов энергосистемы.

Ранее в Министерстве энергетики призвали украинцев готовиться к сложному отопительному сезону. Там заявляют, что Россия не изменила прошлогоднюю тактику и будет обстреливать энергетические объекты в отопительный сезон 2023-2024.

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