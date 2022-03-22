Для ввоза гуманитарной помощи в Украину нужно заполнить декларацию: форма доступна по QR-коду

Для ввоза гуманитарной помощи в Украину нужно заполнить декларацию: форма доступна по QR-коду

Везете гуманитарную помощь из-за границы?

Больше никаких разрешений от областных военных администраций, а только декларирование необходимо для ввоза гуманитарной помощи в Украину во время войны.

Об этом идет речь в официальном канале Львовской областной военной администрации.

20 марта соответствующие изменения в собственное постановление №174 внес Кабинет Министров Украины.

Согласно документу, во время действия военного положения для ввоза гуманитарной помощи на территорию Украины нужно только заполнить декларацию, форма которой доступна по QR-коду.

Заполняет его лицо, пересекающее границу с гуманитарным грузом.

Напомним, из Киева направили гуманитарные грузы в Чернигов, а также ищут возможности доставить их Буче и Гостомелю.

Об этом лидер «УДАРа», мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своих соцсетях.

«В столице мы сегодня делаем все для жизнеобеспечения города. Для создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Распределяем и оказываем помощь тем, кому она сегодня больше всего нужна. Также была направлена гуманитарная помощь в Чернигов. Пытаемся доставить в Бучу и Гостомель. Формируем гуманитарные грузы на некоторые другие города», — подчеркнул Кличко