Для выезда за границу мужчин 18-22 года есть условие: заявление ГПСУ

Выезд за границу мужчин / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Для выезда за границу украинских мужчин в возрасте с 18 до 22 лет включительно нужен будет военно-учетный документ. Он может быть либо бумажным, либо электронным.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко, сообщает «Украинская правда».

Демченко отметил, что пока решение Кабинета министров о выезде мужчин не опубликовано, окончательно о введенных изменениях можно будет говорить после появления постановления на «Урядовом портале».

Реклама

Заметим, по имеющейся сейчас информации от чиновников, с момента вступления в силу принятых изменений право на пересечение госграницы Украины во время военного положения будут иметь мужчины в возрасте с 18 до 22 лет включительно.

Представитель Госпогранслужбы обратил внимание, что эта норма не будет распространяться на лиц, определенных в пункте 2-14 указанных Правил. Речь идет о тех, кто работает на определенных должностях в органах государственной власти, госорганах и органах местного самоуправления. Эти лица, как и раньше, смогут выезжать за границу только в служебную командировку.

«О возможности пересечения границы мужчинами в возрасте с 18 до 22 лет включительно также подчеркиваем, что для пересечения границы необходимо иметь как паспортный документ, который дает право на пересечение границы, так и военно-учетный документ (или военно-учетный документ в электронной форме), который предъявлять по требованию представителя Госпогранслужбы на пунктах пропуска через государственную границу Украины», — рассказал Демченко.

Он акцентировал, что пропускать 18-22 летних мужчин пограничники начнут после публикации изменений и вступления их в силу.

Реклама

По состоянию на утро 27 августа текста самого документа в публичном пространстве нет. Зато Верховная Рада публикует текст проекта закона, в котором депутаты подробно расписывают, какие именно хотят внести правки в Закон о пересечении границы. Поэтому в соцсетях у украинцев появилось немало вопросов. ТСН ждет разъяснений, в частности, от ГПСУ.

Напомним, 26 августа Кабинет министров обновил порядок пересечения госграницы, позволив мужчинам в возрасте с 18 до 22 лет беспрепятственно выезжать из Украины во время военного положения.

Заметим, что накануне в Верховной Раде также был зарегистрирован законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет. Народный депутат Федор Вениславский заявлял, что голосование в парламенте за этот документ возможно в начале сентября.