Для выплаты 1000 гривен за вакцинацию уже 1,7 млн украинцев оформили банковские карты

Для выплаты 1000 гривен за вакцинацию уже 1,7 млн украинцев оформили банковские карты

В пилотном проекте “єПідтримка” обработали более полумиллиона заявок.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил об успешном старте пилотного проекта по выплате тысячи гривен за вакцинацию, отметив, что банковские учреждения открыли уже более 1,7 млн виртуальных карт, на которые будут зачислены средства.

Об этом глава правительства написал в среду, 15 декабря, в своем Telegram-канале.



Денис Шмигаль заверил, что с 19 декабря каждый вакцинированный сможет начать тратить свою тысячу.

"За несколько дней банки открыли более 1,7 млн виртуальных карточек для выплат вакцинированным гражданам 1000 гривен. За первые двое суток работы для тестировщиков пилотного проекта оформлено более 500 тысяч заявок на выплату. Это неплохой старт", — написал глава Кабмина в сообщении.

Как известно, потратить средства можно будет на поездки по Украине, посещение спортзалов, театров и кинотеатров, приобретение книг. А людям от шестидесяти лет – разрешено покупать лекарства.

Напомним, воспользоваться средствами в рамках программы по поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии "еподдержка" можно будет в течение четырех месяцев после дня поступления средств.

Читайте также: