Для защиты Днестровской ГЭС нужны средства ПВО: какая страна может помочь

Вывод из строя этого объекта энергетической инфраструктуры повлияет не только на Украину.

Для защиты Днестровской ГЭС от обстрелов российской террористической армии необходимы средства противовоздушной обороны. В связи с этим правительство проводит консультации с западными партнерами.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в комментарии "Суспільне".

По его словам, выведение из строя этого объекта энергетической инфраструктуры повлияет не только на Украину.

“Надеюсь, западные партнеры согласятся предоставить необходимые средства ПВО. Консультации продолжаются. Попытки ударить [по станции] повторялись несколько раз. Это значит, что цель у врага есть", – отметил Галущенко.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом обсудил необходимость усиления украинской ПВО для защиты Днестровской ГЭС от российских обстрелов.

Напомним, 11 апреля США подписали соглашение о предоставлении Украине $138 млн на модернизацию систем противовоздушной обороны для защиты от масштабных воздушных атак России.

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