Для защиты собственного дома: глава МВД выступает за легализацию ношения оружия

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский считает, что у всех граждан Украины должно быть дома оружие для самозащиты.

Глава МВД убежден, что украинское общество поддерживает идею легализации оружия.

Об этом Монастырский сказал в эфире общенационального телемарафона.

"Наши граждане получили тест на владение оружием начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в крупных городах. Сегодня большинство владельцев оружия находятся на фронте: защищают наше государство в Харьковской, Донецкой Луганской Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях", — рассказал он.

Монастырский сообщил, что в парламенте готовится ко второму чтению закон об обороте гражданского оружия.

"Мы убеждены, что парламентарии внесут соответствующие изменения во второе чтение. Концепция владения должна быть другой, обращение оружия должно быть урегулировано на уровне закона. Моя личная позиция — для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", — подчеркнул министр.

По словам главы МВД, украинское общество изменило отношение к ношению оружия. Если год назад почти треть граждан поддерживала идею легализации оружия, то сейчас этот показатель удвоился.

Напомним, в приложении "Дія" завершился онлайн опрос об отношении украинцев к свободному владению оружием. В опросе приняли участие 1 млн 726 тысяч 452 человека. Две трети участников опроса поддержали легализацию ношения оружия.