Для Зеленского в начале великой войны держали наготове поезд для эвакуации: почему он в него не сел

Охрана Зеленского в начале полномасштабной войны держала для него наготове аварийный поезд. Он ни разу им не воспользовался.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину служба безопасности президента Владимира Зеленского держала готовый к движению поезд в Киеве, чтобы дать возможность быстро уехать из города.

Об этом рассказал корреспондент TIME Саймон Шустер в биографии Зеленского "Шоумен: внутри вторжения, которое всколыхнуло мир и сделало лидером Владимира Зеленского", пишет Business Insider.

В феврале 2022 года, когда разворачивались первые дни сокрушительной атаки России, поезд – пустой и готовый мгновенно отправиться с центрального вокзала Киева – периодически проверяли охранники на предмет любых угроз, пишет Шустер.

Но Зеленский так и не сел на борт.

Решение Зеленского не убегать, как некоторые ожидали от него, давно было признано первым переломным моментом в войне и способности Украины противостоять наступлению России.

По словам Шустера, тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия пытается заставить Зеленского запаниковать и сбежать.

"Российская тактика заключалась в том, чтобы вытолкнуть президента из Киева. Они испытывали наши нервы", — сказал Резников.

Но когда 25 февраля ему предложили путь побега, Зеленский, как сообщается, хотя и несколько апокрифично сказал официальным лицам США: "Мне нужны боеприпасы, а не поезд".

В то же время, согласно биографии, первая леди Елена Зеленская и двое их детей выехали из Киева частным поездом в сопровождении группы охранников и одного чемодана.

Поезд/Фото иллюстративный / Фото: Укрзализныця

В книге-биографии говорится, что даже в собственных спецслужбах Зеленского не было понятно, какой путь он выберет.

"Это тот фактор, который никогда не просчитаешь", – рассказал Шустеру глава СНБО Алексей Данилов.

Опасность была острой — Киев был уязвим как для нападения с земли, так и с воздуха, и Зеленского призвали переселиться в бункеры на окраине города или даже перенести резиденцию правительства на польскую границу.

Некоторые депутаты бежали из города, а также большое количество офицеров высшего и среднего рангов СБУ заявили, что они пакуют чемоданы. Они утверждали, что "сопротивление бесполезно, россияне нас побьют".

В те первые дни идея россиян на танках войти в столицу Украины была вполне реальной. До 25 февраля город бомбили с воздуха, а с окрестностей был слышен артиллерийский огонь.

Между тем, западные союзники Украины — в частности президент США Джо Байден — предлагали помочь Зеленскому создать правительство за рубежом. Одним из предложений, пишет Шустер, было ведение обороны Украины из восточной Польши.

В то же время, сообщил Шустер, Зеленский постоянно пытался вернуть дискуссию до того, как Запад может поддержать оборону Украины.

Зеленский в начале войны

К тому времени Зеленский уже выступил со своего рабочего стола, пытаясь успокоить нацию. Но сообщение, которое привлекло внимание всего мира, было обнародовано 25 февраля, когда Зеленский записал видео на Банковой в Киеве и дал понять, что он находится в городе.

Зеленский в начале войны

"Мы все здесь, защищаем нашу независимость и нашу страну", — сказал он, стоя рядом с несколькими своими ближайшими помощниками. Он добавил: "И мы продолжим это делать".

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