Россия массированно атаковала Харьков

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Российские войска устроили массированный обстрел Харькова, который длился на протяжении всех минувших суток. Захватчики целенаправленно целили по гражданской инфраструктуре, разрушив жилые дома в разных районах города. Утром во время поисково-спасательных работ чрезвычайники нашли под завалами погибших.

Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов и пострадавшие в результате событий. Один из мужчин поделился, как его теща оказалась под завалами сложившегося дома. Он рассказал о пережитом.

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Кричал к теще под завалами: харьковчанин рассказал о пережитом

Очевидец событий поделился, что на момент российской атаки его жена купала ребенка в ванной, а он сидел в планшете.

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Как только выключили свет, мужчина решил принести в ванную комнату светильник. Именно в этот момент раздался взрыв.

«Ребенка вывел, у него острый стресс. А теперь тещу откапываем».

Вскоре спасатели добрались до места обвала квартиры. Зять начал кричать к теще:

«Дмитриевна, вы живы? Мы сейчас достанем вас!».

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Последствия атаки на Харьков

«Вчера с самого утра и до поздней ночи россия била по Харькову. Утром были разрушены этажи многоэтажки. Вечером — целый подъезд другого жилого дома. Никаких военных объектов. Обычные жилые дома. Квартиры, в которых люди ужинали, укладывали детей спать, готовились к новому дню», — пишет Терехов.

Мэр добавил, что 13 октября утром из-под завалов достали тела трех человек, которых до последнего надеялись увидеть живыми. Спасательные работы продолжаются.

Спикер главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко сообщил, что под завалами разрушенного дома в Харькове могут находиться четыре человека. Во время разбора завалов обрушилась конструкция верхних этажей, из-за чего один из спасателей пострадал.

В Харькове по состоянию на утро известно о 15 раненых и 3 погибших. Всего в городе зафиксировано 5 попаданий. На четырех локациях пожары уже потушили. Самая сложная ситуация на месте почти полностью разрушенного подъезда.

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«Была предварительная информация, что могут находиться под завалами 4 человека. Но эта информация проверяется, и подразделения ГСЧС будут работать на месте до тех пор, пока полностью разберем эти завалы и не убедимся, что под завалами никого нет», — добавил Евгений Василенко.

Журналисты «Суспільного» сообщают, что в Шевченковском районе Харькова продолжается ликвидация последствий российского удара. На месте работают коммунальные службы.

Россия массированно атаковала Харьков ракетами: главное

Напомним, вечером российские войска нанесли массированный ракетный удар по Холодногорскому и Шевченковскому районам Харькова, предварительно применив 10 ракет типа «Бандероль». В результате атаки были поражены жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.

В Холодногорском районе вражеская ракета попала в четырехэтажный жилой дом, где полностью разрушила подъезд. По словам мэра Игоря Терехова, под завалами спасатели нашли тела троих погибших. Кроме того, в этом районе получили повреждения по меньшей мере 10 частных домов.

В Шевченковском районе россияне попали в жилую пятиэтажку: на первом этаже загорелось помещение банка, сгорели шесть автомобилей и были выбиты окна в трех многоквартирных домах. По данным главы ОВА Олега Синегубова и ГСЧС, среди многих травмированных известно о госпитализации нескольких человек в тяжелом и среднем состоянии, в том числе 19-летнего парня в ожоговую реанимацию. Во время ликвидации последствий пострадал и был госпитализирован спасатель, а нескольких жителей удалось спасти.

На местах попаданий продолжают работать подразделения ГСЧС, пиротехники, кинологи, полиция, медики, волонтеры, коммунальные службы и психологи. Поисково-спасательные работы, тушение пожаров и разбор завалов продолжаются, ведь под обломками построек все еще могут находиться люди.

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