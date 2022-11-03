Дмитриевская родительская суббота 2022 года: когда, традиции, что нельзя делать, молитва и картинки

Дмитриевская родительская суббота – это один из поминальных дней года, когда верующие чтят память покойных предков и молятся за их души. Читайте в материале ТСН.ua, когда ошибка Дмитриевская суббота, что нужно делать и что нельзя в этот день.

Церковь установила специальные дни, когда верующие могут помолиться за усопших родственников, почтить их память и посетить могилы на кладбище. Их называют поминальными или родительскими субботами. Всего таких дат в году восемь. В ноябре верующие чествуют своих покойных родственников на Дмитриевскую поминальную субботу.

Когда Дмитриевская суббота 2022 года

Дмитриевская поминальная суббота всегда приходится на ближайшую субботу перед празднованием дня памяти Дмитрия Солунского (8 ноября). Если посмотреть в календарь, то в 2022 году Дмитриевская родительская суббота будет 5 ноября.

История важной даты

Первые сведения об этом событии датируются еще XIV веком. Существует такая версия происхождения заупокойной субботы. После Куликовской битвы князь, считавший своим покровителем и покровителем Дмитрия Солунского, призвал христиан ежегодно чтить память 250 тысяч воинов, погибших в боях.

Со временем Дмитриевская родительская суббота стала всеобщим днем поминовения. Поэтому православные начали вспоминать в своих молитвах не только воинов, но и своих родных, покинувших этот мир. С тех пор в храмах традиционно совершают заупокойную литургию, после которой люди идут на кладбища на могилы покойных родственников.

Существует еще одна версия происхождения этой поминальной субботы. Есть мнение, что украинцы издавна в конце осени вспоминали усопших. И с наступлением христианства эта традиция осталась.

Что нужно делать: традиции предков

Дмитриевская поминальная суббота: что нужно делать / Фото: pixabay.com

Традиционно в этот день в церковь несли три хлеба и те блюда, которые нравились покойным, когда те еще жили. Согласно народным поверьям: первый хлеб отдавали тем предкам, которые умерли давно, вторую — дедам и бабам ближайшего поколения, а третью — всем христианам, погибшим насильственной смертью на войне.

Особенным был и ужин в день Дмитриевской поминальной субботы. Уже в пятницу наши предки начинали вспоминать усопших. Для ужина обязательно покупали новую белую скатерть, украшавшую стол. Готовились традиционные блюда. В частности, компот, кутья, пироги, блины. Не забывали и о той еде, которую любили усопшие при жизни.

Во время заупокойной трапезы каждый член семьи должен был отложить одну ложку блюда в отдельную тарелку. Потом ее оставляли на столе – чтобы отведали усопшие. Верили, что ночью души родственников возвращаются в дом, чтобы поужинать со своими потомками. Рядом с тарелкой обязательно ставили миску с водой и оставляли полотенце. Это делалось для того, чтобы после трапезы они могли умыться.

Дмитриевская поминальная суббота была днем, когда помогали бедным и голодным. Обязательно раздавали подаяние, просили помолиться за души и за это оставляли пироги. Даже существовало поверье – если в этот день ходит много старцев, значит, это хороший знак. Бог, по верованиям, посылает на Землю усопших именно в образе старцев. Они ходят и смотрят, как живут их отпрыски. Поэтому, когда видели старца, его сразу звали за стол, приговаривая: "Иди, дед, к обеду!".

Верующие приходят в церковь еще напереродные, в пятницу. В это время в храмах служит большая панихида (парастас). Предварительно готовят записки с именами покойников и приносят постный хлеб, сладости, овощи, фрукты.

Дмитриевская поминальная суббота: что нельзя делать

На Дмитриевскую родительскую субботу нельзя вспоминать покойников плохим словом. Следует рассказывать только хорошее. У украинцев и других народов (например, в Италии) существует традиция нести на кладбище алкогольные напитки и там их распивать. Однако Церковь категорически запрещает это делать. Даже в храм нести алкоголь (кроме кагора) и мясные блюда в этот день нельзя.

В этот день лучше воздержаться от шумных вечеринок, гуляний, танцев. Проведение таких торжеств в Дмитриевскую субботу считается большим грехом. Но и не стоит лить слезы или унывать. В Церкви советуют провести этот день с молитвой, вспоминая тех, кого уже нет с нами.

Народные приметы

Согласно народным верованиям, святой Дмитрий приносит с собой зиму. Также верили, что он закрывает ключом землю, позже весной откроет уже святой Юрий (6 мая).

Молитва на Дмитриевскую поминальную субботу

В этот день читают молитву за всех усопших:

Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих: отцов моих (имена), родственников моих (имена), благодетелей моих (имена), и всех тех, кто положил жизнь свою за волю Украины (имена), и всех христиан, и всякую душу, которая почила и нуждается в Твоей милости, и прости им все вины их, свободные и несвободные, и даруй им Царство Небесное, и сотвори им вечную память. Аминь.

Дмитриевская поминальная суббота 2022 года: картинки

Картинки Дмитриевская поминальная суббота / Фото: ТСН.ua

Картинки Дмитриевская поминальная суббота / Фото: ТСН.ua

Картинки Дмитриевская поминальная суббота / Фото: ТСН.ua