Дмитрий Дикусар объяснил, почему почти не выходит на связь: "Я публичным человеком был до войны"

Танцор почти ничего не публикует и не рассказывает в своих соцсетях.

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который в начале полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ, объяснил, почему почти не выходит на связь.

В эфире телемарафона танцор признался, что получил соответствующую просьбу от командира. Да и сам Дмитрий не собирается ничего публиковать. По словам хореографа, публичным человеком он был до войны, а сейчас – военнослужащий, который должен заботиться о своей безопасности и побратимов.

Дмитрий Дикусар в эфире телемарафона / Фото: скриншот с видео

"Ко мне была просьба от командования, чтобы я лишний раз ничего не публиковал, не делал публичных движений, потому что я не один, вокруг меня есть люди. Это не шутки – это война. Моя публичность мне немного мешает, потому что когда я перемещаюсь в какое-то определенное подразделение, люди в первую очередь волнуются, не буду ли я вести Tik Tok и не буду ли делать какие-то такие вещи, которые ожидают от публичных людей. Я стараюсь, чтобы мне доверяли. Я публичным человеком был до войны, сейчас я такой же военнослужащий, как и все остальные", — отметил Дикусар.

Хореограф добавил, что в Украине сейчас есть другие звезды, а он планирует и дальше быть в рядах ВСУ, пока не закончится война.

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"Сейчас у страны есть свои новые суперзвезды. Я очень тому рад, потому что это настоящие звезды. А я и дальше хочу работать в ВСУ, а для этого мне нужно доверие. Я хочу, чтобы люди мне доверяли и знали, что я надежный человек, который не ляпнет что-то лишнее, не опубликует какую-то геолокацию и не будет говорить того, чего врагу не нужно знать. Враг работает и все мониторит", — подчеркнул хореограф.

Напомним, недавно Дмитрий Дикусар высказался о Владе Яме, который в начале полномасштабной войны уехал за границу и не вернулся.

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