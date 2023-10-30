Дмитрий Дикусар резко высказался о Владе Яме, который во время войны уехал в США

Украинский танцор-военный Дмитрий Дикусар высказался о своем бывшем коллеге Владе Яме, который во время полномасштабной войны уехал в США и не вернулся.

В эфире телемарафона ведущая Маричка Падалко поинтересовалась, вышел бы Дикусар на один паркет с хореографом. Дмитрий резко ответил, что вообще не вспоминает о Владе Яме, ведь ему есть о ком думать.

"У меня нет никаких мнений по этому поводу. Я вообще не вспоминаю о Владе. У меня есть люди, о которых я должен заботиться и думать. Я считаю, что надо тратить свое внимание, время, фокус и энергию на людей, которые этого достойны. Сейчас вокруг меня есть люди, о которых мне приятно думать и о которых я думаю", — признался танцор.

Дмитрий Дикусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Дикусар подчеркнул, что если бы в эфире телемарафона у него бы не спросили о Владе Яме, то он вообще бы и не вспомнил о своем бывшем коллеге.

"Вы бы не вспомнили – я бы не вспомнил. Скажу так…", — добавил хореограф.

Танцовщик-военный Дикусар прокомментировал шумные вечеринки, жизнь Ямы в США и непубличную службу

Напомним, Дмитрий Дикусар с первых дней полномасштабной войны служит в рядах ВСУ и защищает Украину от российских оккупантов. Хореограф крайне редко выходит на связь и почти ничего публикует в соцсетях. В настоящее время Дмитрий находится в мини-отпуске.

Тем временем Влад Яма в начале полномасштабной войны с сыном и женой уехал в США. Танцор находится за границей и ни разу пока не возвращался в Украину, за что неоднократно сталкивался с хейтом.

Читайте также: