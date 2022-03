Дмитрий Дикусар вступил в ряды ВСУ: "Потанцуем"

Хореограф готов к сопротивлению.

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Участник шоу "Танцы со звездами" разместил ролик, где показал фото своего военного билета и снимки из военкомата. К видео танцор добавил хит британской рок-группы Status Quo – In The Army Now!.

"Сегодня пополнил ряды. Потанцуем!" – прокомментировал публикацию артист.

В ответ его коллеги по сцене, в частности, Александра Зарицкая, Виталий Козловский и Иванна Онуфрийчук, написали в комментариях, что гордятся им.

Читайте также: