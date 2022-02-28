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Дмитрий Дикусар вступил в ряды ВСУ: "Потанцуем"

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Дмитрий Дикусар вступил в ряды ВСУ: "Потанцуем"

Дмитрий Дикусар / instagram.com/dikusar_dmitriy

Хореограф готов к сопротивлению.

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. Участник шоу "Танцы со звездами" разместил ролик, где показал фото своего военного билета и снимки из военкомата. К видео танцор добавил хит британской рок-группы Status Quo – In The Army Now!.

"Сегодня пополнил ряды. Потанцуем!" – прокомментировал публикацию артист.

В ответ его коллеги по сцене, в частности, Александра Зарицкая, Виталий Козловский и Иванна Онуфрийчук, написали в комментариях, что гордятся им.

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По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

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