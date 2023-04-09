Дмитрий Гордон объяснил, почему ни один из трех его взрослых сыновей не воюет на фронте

У Дмитрия Гордона три взрослых сына от первого брака – 31-летний Ростислав, 28-летний Дмитрий и 21-летний Лев. Все они находятся за границей.

Известный украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон рассказал, почему никто из его трех взрослых сыновей не воюет на фронте.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

"У старшего моего сына заболевание очень тяжелое, с которым не то что на фронт, ему жить с ним тяжело. Что касается двух других моих детей. Они оба рождены не в Украине, Лев у меня гражданин Соединенных Штатов. Они живут в Америке много лет. Учились — один в Англии учился еще в школе, затем в университете в Англии. Оба живут в Америке, они рождены не в Украине", — заявил Гордон.

Что известно о семье Дмитрия Гордона

У Дмитрия Гордона четверо взрослых детей от первого брака – 31-летний Ростислав, 28-летний Дмитрий, 24-летняя Елизавета и 21-летний Лев. В браке с журналисткой Олесей Бацман рождены его трое младших дочерей – 11-летняя Санта, 6-летняя Алиса и 3-летняя Лиана.

Старший сын журналиста Ростислав – выпускник Киевского института международных отношений. Дмитрий Гордон рассказывал, что Ростислав работает в YouTube и зарабатывает хорошую зарплату.

Средний Дмитрий окончил Музыкальный колледж Беркли в Бостоне и работает композитором в Голливуде. Вместе с ним в Лос-Анджелесе живет и третий сын Лев.

Дети Дмитрия Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Ранее Дмитрий Гордон жаловался, что для того чтобы обеспечить жизнь своим близким за границей, начал продавать свои машины, приобретенные до начала полномасштабного вторжения.

Также он рассказывал, почему не уезжает к своим близким за границу.

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