Дмитрий Гордон объяснил, почему ни один из трех его взрослых сыновей не воюет на фронте

У Дмитрия Гордона три взрослых сына от первого брака – 31-летний Ростислав, 28-летний Дмитрий и 21-летний Лев. Все они находятся за границей.
Известный украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон рассказал, почему никто из его трех взрослых сыновей не воюет на фронте.
Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".
"У старшего моего сына заболевание очень тяжелое, с которым не то что на фронт, ему жить с ним тяжело. Что касается двух других моих детей. Они оба рождены не в Украине, Лев у меня гражданин Соединенных Штатов. Они живут в Америке много лет. Учились — один в Англии учился еще в школе, затем в университете в Англии. Оба живут в Америке, они рождены не в Украине", — заявил Гордон.
Что известно о семье Дмитрия Гордона
У Дмитрия Гордона четверо взрослых детей от первого брака – 31-летний Ростислав, 28-летний Дмитрий, 24-летняя Елизавета и 21-летний Лев. В браке с журналисткой Олесей Бацман рождены его трое младших дочерей – 11-летняя Санта, 6-летняя Алиса и 3-летняя Лиана.
Старший сын журналиста Ростислав – выпускник Киевского института международных отношений. Дмитрий Гордон рассказывал, что Ростислав работает в YouTube и зарабатывает хорошую зарплату.
Средний Дмитрий окончил Музыкальный колледж Беркли в Бостоне и работает композитором в Голливуде. Вместе с ним в Лос-Анджелесе живет и третий сын Лев.
Ранее Дмитрий Гордон жаловался, что для того чтобы обеспечить жизнь своим близким за границей, начал продавать свои машины, приобретенные до начала полномасштабного вторжения.
Также он рассказывал, почему не уезжает к своим близким за границу.
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