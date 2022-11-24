Дмитрий Гордон показал, как кардиохирург без света делал операцию на сердце ребенку

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон поделился с поклонниками видео, где кардиохирургу пришлось делать операцию на сердце ребенку во время отключения света.

На странице в Instagram Гордон разместил видео, снятое известным украинским кардиохирургом Борисом Тодуровым в операционной. Вместе с коллегами он делал операцию на сердце ребенку, как в этот момент выключили свет из-за обстрелов российскими оккупантами украинских ТЭЦ.

"Выдающийся украинский кардиохирург Борис Тодуров вместе с коллегами проводит операцию на сердце ребенку без света. Спасибо, российские "освободители", за ваши замечательные дружеские ракеты! Ад по вам плачет", — подписал видео Гордон.

Подписчики Гордона, в свою очередь, эмоционально отреагировали на увиденное: "Z-зависть. Потому что в Украине при свете фонариков и с генератором могут провести операцию на сердце, а в России не могут ничего... ни в сфере науки, ни в военном деле, ни на международной арене...", "главное не забыть, что эти мрази с нами делают сейчас. А то как-то так получилось, что голодомор забыли и на десятилетия стали "братские народы", "низкий поклон медикам за работу в таких тяжелых условиях, медицинские работники – настоящие герои! И низкий поклон тем, кто восстанавливает жизнеобеспечение людей! За ваш титанический труд!".

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