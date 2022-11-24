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Дмитрий Гордон показал, как кардиохирург без света делал операцию на сердце ребенку

Дмитрий Гордон показал, как кардиохирург без света делал операцию на сердце ребенку

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
4107
Время на прочтение
2 мин
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Дмитрий Гордон показал, как кардиохирург без света делал операцию на сердце ребенку

Дмитрий Гордон / Фото: instagram.com/gordondmytro

Ведущий поделился эмоциональным видео.

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон поделился с поклонниками видео, где кардиохирургу пришлось делать операцию на сердце ребенку во время отключения света.

На странице в Instagram Гордон разместил видео, снятое известным украинским кардиохирургом Борисом Тодуровым в операционной. Вместе с коллегами он делал операцию на сердце ребенку, как в этот момент выключили свет из-за обстрелов российскими оккупантами украинских ТЭЦ.

"Выдающийся украинский кардиохирург Борис Тодуров вместе с коллегами проводит операцию на сердце ребенку без света. Спасибо, российские "освободители", за ваши замечательные дружеские ракеты! Ад по вам плачет", — подписал видео Гордон.

Подписчики Гордона, в свою очередь, эмоционально отреагировали на увиденное: "Z-зависть. Потому что в Украине при свете фонариков и с генератором могут провести операцию на сердце, а в России не могут ничего... ни в сфере науки, ни в военном деле, ни на международной арене...", "главное не забыть, что эти мрази с нами делают сейчас. А то как-то так получилось, что голодомор забыли и на десятилетия стали "братские народы", "низкий поклон медикам за работу в таких тяжелых условиях, медицинские работники – настоящие герои! И низкий поклон тем, кто восстанавливает жизнеобеспечение людей! За ваш титанический труд!".

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Дата публикации
Просмотры
4107
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