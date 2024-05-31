Дмитрий Хилюк находится в российском плену: освобожденный защитник рассказал о журналисте

Журналиста похитили еще в начале полномасштабного вторжения.

Украинский журналист "УНИАН" Дмитрий Хилюк находится в российском плену. Его похитили из села Козаровичи Киевской области в начале марта 2022 года.

О журналисте рассказал освобожденный из российского плена украинский военный.

По его словам, он находился с Хилюк в течение 11 месяцев в одной камере.

"Дмитрий Хилюк из "УНИАН" передает привет своим родителям, брату. Всем лучшие поздравления. Говорит, что жив и надеется, что его уволят", — рассказал уволенный защитник.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! Обмененный Герой говорит, что был вместе с журналистом Дмитрием Хилюком из УНИАН!

Отметим, на днях директор общественной организации "Медийная инициатива по правам человека" Татьяна Катриченко рассказала, что Россия содержит несколько десятков журналистов. Что касается Хилюка, то долгое время РФ не подтверждала его содержание.

Как сообщалось, сегодня, 31 мая, прошел обмен пленными. Домой вернулись 75 украинцев из российского плена. Это – воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских.

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