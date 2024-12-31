Дмитрий Комаров осуществил мечту детей, родители которых погибли из-за войны

Ведущий не только осуществил мечту детей, но и подарил им особые подарки.

1+1 media в рамках проекта "Здійсни мрію" продолжает реализовывать заветные желания подопечных фонда "Дети Героев", которые потеряли одного или обоих родителей из-за войны.

На этот раз семь мечтателей лично встретились с Дмитрием Комаровым, ведущим программы "Мир наизнанку. Украина" и "Мир наизнанку", в сказочном месте — "Резиденции Санты" на ВДНХ.

Перед тем, как пообщаться со своим кумиром, детей ждала увлекательная интерактивная программа, которая состояла из игр, веселых активностей с эльфами и незабываемой встречи с самим Сантой.

"Резиденция Санты" на ВДНХ

"Любая мечта, которая осуществляется, — это счастье, тем более для ребенка. Эти детки очень контактны, они не закрываются. Они тянутся душой к хорошему, к лучшему, к какому-то благу и, конечно, к своей мечте. И эта мечта сегодня реализовалась — к ним пришел Дмитрий", — подчеркнул Санта, который вместе с командой "Здійсни мрію" помог подарить детям настоящее чудо.

В "Резиденции Санты" Дмитрий Комаров появился совершенно неожиданно, подарив мечтателям незабываемые эмоции. Во время общения дети могли узнать больше о самых экстремальных съемках путешественника и получить от него тематические подарки — особые часы, которые пригодятся во время путешествий, поскольку у них есть встроенный термометр, компас, свисток и даже они могут развести костер.

"Резиденция Санты" на ВДНХ

"Эти детки очень сильны, несмотря на пережившую трагедию. Они продолжают жить. Наша задача — сделать их жизнь счастливой. Меня поразило то, что они наизусть знают сотни программ, идеально и посекундно. Поэтому мне было важно рассказать им, что осталось за кулисами, дать мотивацию и силу верить в себя", — отметил Дмитрий после встречи.

Дмитрий Комаров приобщился к благотворительной инициативе

Дети павших защитников приехали в Киев из разных городов Украины. В частности, 7-летний Владимир Кочубей посетил столицу с мамой Марией из города Глухов, Сумской области, который расположен в десяти километрах от российской границы. Папа Вовы, Иван Кочубей, два года войны провел в горячих точках: Угледар, Бахмут, Авдеевка. К сожалению, мужчина погиб в марте этого года во время боя в Донецкой области.

Среди участников встречи был и 18-летний Егор, который родился в Донецке, однако с 2014 года живет в Киеве. Парень в память папы играет на электрогитаре. Сохраняет воспоминания о родном человеке и Рената. Девушка вместе с матерью и братом занимаются волонтерством.

Дмитрий Комаров приобщился к благотворительной инициативе

"Этот флаг будет для меня талисманом. Очень хотела, чтобы Дмитрий Комаров его подписал. И моя мечта сбылась", — добавила Рената.

Узнать подробнее о том, как прошла встреча, можно в тематическом видео на официальных страницах 1+1 media в Instagram и Facebook.

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