Дмитрий Комаров показал, как в Покровске встретил Рождество с военными

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Комаров показал, как в Покровске вместе с защитниками встречал Рождество.

Сейчас Комаров работает над новым сезоном проекта "Мир наизнанку. Украина". В одном из выпусков ведущий покажет, как проходит Рождество в одной из самых горячих точек на фронте – Покровске. Журналист расскажет, что кроется за словами "ситуация сложная, но контролируемая", а особенно в праздники, когда военные желали бы провести эти дни в семейных кругах.

Дмитрий Комаров в Покровске / Фото: instagram.com/komarovmir

"После насыщенного рождественского дня в Покровске хочу сказать главное: каждый из нас, сидя за столом в мирных городах в праздничные дни, должен помнить, что это спокойствие в тылу было бы невозможно без ребят, которые тоже очень хотят, но не могут быть с семьями за столом. Их очень важно ценить, уважать и не забывать, что прямо сейчас, в эту секунду, сотни тысяч украинских военных не имеют полноценного праздника ради того, чтобы он был у страны", — поделился ведущий.

Дмитрий Комаров в Покровске / Фото: instagram.com/komarovmir

Дмитрий Комаров также рассказал, что атмосфера в Покровске сейчас совсем не праздничная, а тревожная. Российские оккупанты не прекращают обстреливать город, поэтому без попаданий не проходит. Впрочем, вопреки сложной ситуации, люди в Покровске продолжают верить в рождественские и новогодние чудеса и надеются, что в следующем году встретят праздники в мире.

Дмитрий Комаров в Покровске / Фото: instagram.com/komarovmir

"Атмосфера в городе не праздничная. Мрачная. Очень тревожная. Все простреливается. Все долетает. Нет никакого безопасного квадратного сантиметра. Разве здесь к праздникам? Но люди реально, искренне, без красивых слов, верят в лучшее, а также в рождественские и новогодние чудеса, что следующее Рождество будет уже в мирное время, чего всем нам и желаем", — добавил ведущий.

Дмитрий Комаров в Покровске / Фото: instagram.com/komarovmir

Напомним, сейчас Дмитрий Комаров работает над новым сезоном проекта "Мир наизнанку. Украина". Что уже в скором времени зрители смогут увидеть в выпусках – смотрите по ссылке.

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