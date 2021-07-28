Дмитрий Комаров прокомментировал смерть друга Игоря Табанюка в авиакатастрофе на Прикарпатье

В результате трагедии погиб один из лучших пилотов Украины.

Украинский путешественник, ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров прокомментировал авиакатастрофу на Прикарпатье.

В среду, 28 июля, возле села Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области упал самолет на частный дом. Среди 4 погибших был друг ведущего — один из лучших пилотов Украины Игорь Табанюк. На странице в Instagram знаменитость опубликовал их совместные фото и прокомментировал трагедию.

instagram.com/komarovmir

"Мне сложно писать и говорить. Игорь был другом. Он - один из лучших пилотов Украины. Человек, который всю свою жизнь, время, силы и энергию отдал авиации. Её развитию. Человек, который за свои деньги возродил аэродром в Коломые из руин, открыл летную школу, проводил праздники для всех желающих", – поделился он

instagram.com/komarovmir

Путешественник добавил, что виделся с Игорем 10 июня на фестивале, который пилот традиционно проводил после Ивана Купала.

"Снимали, как Игорь реализовал мечту героев нашей программы. На аэродроме были сотни счастливых людей, сверкающих детских глаз. Это был настоящий праздник, Игорю были благодарны абсолютно все. Прилетели самолеты практически со всех городов Украины, и даже из Европы. 13 июля Игорю исполнилось 60 лет. На прошлой неделе мы созванивались. Игорь был настроен очень оптимистично, все планы были связаны с аэродромом. Он очень мечтал превратить Коломыю в центр туризма, сделать одними из ворот в украинские Карпаты для всего мира", — написал Комаров.

instagram.com/komarovmir

Дмитрий добавил, что пообщался с очень многими пилотами. Они убеждены, что если такой опытный пилот не смог справиться с этой ситуацией — она была невосполнимой. Поскольку, Табанюк 40 лет за штурвалом.

"Есть видео падения. Штопор. Могу предположить, что это: 1) отказ управления, техники, 2) потеря сознания, нападение, 3) вмешательство в управление пассажиром. Игорь, будучи в сознании, скорость потерять не мог. Исключено. Многие пилоты предполагаю так. Важно провести детальное расследование", — добавил ведущий.

instagram.com/komarovmir

Комаров также поделился, что последний год пилота был тяжелый, поскольку "аэродром пытались "отжать". Поэтому Дмитрий обратился к руководству города и страны с просьбой проследить, чтобы после смерти Табанюка "не умерло дело его жизни — аэродром".

"Игорь сделал очень много, возродил объект с нуля. Аэродром обязан жить дальше. Обращаюсь к мэру Коломыи — вы прекрасно знаете, как Игорь пытался спасти аэродром. Этот аэродром обязан быть назван именем Игоря Табанюка. Коллеги- журналисты, прошу помочь и следить за ситуацией. Скорбим. Соболезнования родственникам погибших", — написал он.

instagram.com/komarovmir

Напомним, 28 июля возле села Шепаровцы Коломыйского района упал легкомоторный спортивный самолет на частный жилой дом. После падения самолет загорелся, погибли 4 человека. Известно, что в доме, в который врезался самолет на Прикарпатье, были женщина и дети.

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